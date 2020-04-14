Південна Корея має намір випустити препарат проти коронавірусу в 2021

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вчені вивчають можливість використання плазми крові пацієнтів, які вже вилікувалися, від коронавіруса

Південна Корея планує провести клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом нового типу на основі виділених антитіл у поточному році з тим, щоб вже у 2021 році налагодити його випуск. Про це у вівторок повідомило агентство Yonhap.

У коментарі виданню один із чиновників розповів, що взяття якомога більшого числа зразків крові заражених сприятиме проведенню клінічних тестів на антитіла протягом 2020 року. Разом з тим, вчені вивчають можливість використання плазми крові пацієнтів, які вже вилікувалися від коронавірусу, для виділення антитіл.

Як заявив чиновник, протягом двох або трьох місяців дана процедура може бути застосована на практиці. У разі успіху препарат для боротьби з коронавірусом може бути випущений вже в наступному році, а вакцина стане доступна в кінці 2021 або у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус.

Нагадаємо, для протидії коронавірусу у всьому світі розробляють 70 вакцин, а три з них вже перевіряють на людях.