Южная Корея начала использовать сети 5G по всей стране первой в мире

Южная Корея начала коммерческое использование мобильной сети 5G по всей стране. Об этом сообщает Reuters.

Указано, что данную услугу начали предоставлять три телекоммуникационные компании SK Telecom, KT и LG Uplus.

Отмечается, что компании страны начали предлагать услуги 5G с 23:00 по местному времени 3 апреля.

Сообщается, что новая сеть позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях, и в 100 раз быстрее, чем сети 4G. Новые технологии также предлагают минимальное время отклика при загрузке данных и лучшую поддержку искусственного интеллекта и виртуальной реальности.​

Напомним, ранее анонсировалось, что в Южной Корее запустят мобильный интернет пятого поколения 5G уже на этой неделе. Сообщалось, что южнокорейский телекоммуникационный оператор SK Telecom запустит интернет пятого поколения в пятницу.

Как писало РБК-Украина ранее, в Германии состоялось открытие аукциона на строительство инфраструктуры для мобильных сетей 5G.

Добавим, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Штаты должны стать технологическим лидером: он подчеркнул необходимость скорейшего внедрения технологий 5G и 6G в США.