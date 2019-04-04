Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій країні першою у світі

Південна Корея почала комерційне використання мобільної мережі 5G по всій країні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначено, що дану послугу почали надавати три телекомунікаційні компанії SK Telecom, KT і LG Uplus.

Відзначається, що компанії країни почали пропонувати послуги 5G з 23:00 за місцевим часом 3 квітня.

Повідомляється, що нова мережа дозволить обмінюватися інформацією у 20 разів, а в деяких випадках, і в 100 разів швидше, ніж мережі 4G. Нові технології також пропонують мінімальний час відгуку при завантаженні даних і кращу підтримку штучного інтелекту і віртуальної реальності.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що в Південній Кореї запустять мобільний інтернет п'ятого покоління 5G вже на цьому тижні. Повідомлялося, що південнокорейський телекомунікаційний оператор SK Telecom запустить інтернет п'ятого покоління у п'ятницю.

Як писало РБК-Україна раніше, в Німеччині відбулося відкриття аукціону на будівництво інфраструктури для мобільних мереж 5G.

Додамо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Штати повинні стати технологічним лідером: він наголосив на необхідності якнайшвидшого впровадження технологій 5G і 6G у США.