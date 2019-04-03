Южная Корея на этой неделе запустит 5G

Иллюстративное фото (computerworld.com)

Южнокорейский телекоммуникационный оператор запустит интернет пятого поколения 5 апреля

В Южной Корее запустят мобильный интернет пятого поколения 5G. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что Южная Корея готовится стать первой страной в мире, которая запустит мобильный интернет 5G. В частности, южнокорейский телекоммуникационный оператор SK Telecom запустит интернет пятого поколения уже в эту пятницу.

Указано, что 5G позволит пользователям загружать фильмы с менее чем за секунду и откроет путь для быстрого стриминга видео файлов и продуктов, связанных с искусственным интеллектом и виртуальной реальностью.

Ожидается, что к концу 2019 года количество клиентов мобильного интернета пятого поколения составит один 1 млн человек. На сегодняшний день SK Telecom насчитывает 27 млн абонентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии состоялось открытие аукциона на строительство инфраструктуры для мобильных сетей 5G.

Добавим, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны стать технологическим лидером. Также он подчеркнул необходимость скорейшего внеднения технологий 5G и 6G в США.