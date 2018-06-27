Южная Корея - Германия: где смотреть матч

Где и когда начнется поединок группы F ЧМ-2018

Сборные Южной Кореи и Германии сыграют в рамках третьего туре группы F чемпионата мира по футболу 2018. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне "бундестим".

27 июня 17:00

Казань, стадион "Казань Арена"

Поединок Южная Корея - Германия состоится в среду, 27 июня. Стартовый свисток - в 17:00 по киевскому времени. Трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканалах "Интер", "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

Напомним, сборные Франции и Дании сыграли нулевую вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2018 и прервали результативную серию текущего мундиаля: 36 игр забивали команды.