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Південна Корея - Німеччина: де дивитися матч

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    27.06.2018 - 12:17
Фото: Південна Корея - Німеччина (twitter.com/DFB_Team)
Фото: Південна Корея - Німеччина (twitter.com/DFB_Team)

Де і коли почнеться поєдинок групи F ЧС-2018

Збірні Південної Кореї та Німеччини зіграють в рамках третього турі групи F чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні "бундестім".

27 червня 17:00
Казань, стадіон "Казань Арена"

 

Поєдинок Південна Корея - Німеччина відбудеться в середу, 27 червня. Стартовий свисток - о 17:00 за київським часом. Трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалах "Інтер", "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

Нагадаємо, збірні Франції та Данії зіграли нульову нічию в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і перервали результативну серію поточного мундіалю: 36 ігор забивали команди.

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Теги публікації: онлайн-трансляция, Южная Корея, ЧМ-2018, онлайн, сборная Германии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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