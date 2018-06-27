Південна Корея - Німеччина: де дивитися матч

Де і коли почнеться поєдинок групи F ЧС-2018

Збірні Південної Кореї та Німеччини зіграють в рамках третього турі групи F чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку очікувано на стороні "бундестім".

27 червня 17:00

Казань, стадіон "Казань Арена"

Поєдинок Південна Корея - Німеччина відбудеться в середу, 27 червня. Стартовий свисток - о 17:00 за київським часом. Трансляцію матчу можна буде подивитися на телеканалах "Інтер", "Матч ТВ" і "Білорусь 5".

Нагадаємо, збірні Франції та Данії зіграли нульову нічию в матчі заключного туру групового етапу чемпіонату світу-2018 і перервали результативну серію поточного мундіалю: 36 ігор забивали команди.