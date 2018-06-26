Сборные Франции и Дании сыграли вничью и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018

Матч закончился нулевой ничьей

Сборные Франции и Дании сыграли нулевую вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2018 и прервали результативную серию текущего мундиаля: 36 игр забивали команды.

Таким образом, Франция набрала 7 очков и вышла из группы C в плей-офф чемпионата мира с первого места. Национальная команда Дании также получила путевку в следующую стадию турнира, расположившись с 5 баллами на втором месте.

В паралельном матче группы футболисты сборной Перу нанесли поражение команде Австралии со счетом 2:0. Таким образом, сборная Перу, набрав 3 очка, завершает выступление на турнире, заняв третье место в группе С. У австралийцев 1 балл и последняя позиция. Команда также отправляется домой.

Соперники Дании и Франции в 1/8 финала чемпионата мира определятся сегодня, 26 июня, после матчей группы D Нигерия - Аргентина и Исландия - Хорватия.

Напомним, сборная Испании ушла от поражения в матче с Марокко. "Красная фурия" с первого места в плей-офф, где ей предстоит сыграть с командой России.