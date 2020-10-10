Южанина: надо искать эффективные источники наполнения Пенсионного фонда

Заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о недостатке средств через 15 лет для выплаты пенсий неприемлема, потому что она демотивирует нынешних плательщиков ЕСВ.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина, передает сайт политсилы.

Она подчеркнула, что подобные утверждения непрофессиональные, и накопительная система не станет панацеей для адекватного пенсионного обеспечения.

"Это все равно, чтобы он (Денис Шмигаль, - ред.) сказал - не платите ничего, потому что вы ничего не получите. Поэтому эту историю надо забыть. Я не согласна, что второй уровень позволит нам выйти из этой ситуации - не позволит, это должна быть многоуровневая, трех, четырех уровневая система", - убеждена Южанина.

По ее мнению, правительство недостаточно использует те источники поступлений в Пенсионный фонд, которые есть и сейчас. Для этого власть должна предоставить соответствующие инструменты и поощрить людей платить налоги.

"Если у нас 18 миллионов трудоспособного населения, и только 13,2, которые являются застрахованными лицами - где 5 миллионов, которые не являются застрахованными и не платят совсем, даже минимальных взносов? По отчету Пенсионного фонда на 2019 год они оценивают, что где-то 3,5 миллиона граждан Украины работают без оформления трудовых отношений, а 1,5 млн - это возможно те люди, которые не работают в Украине. Сейчас я бы хотела, чтобы и правительство, и мы сконцентрировались, нам нужно все сделать, чтобы 3,5 млн человек начали платить налоги", - считает Южанина.

Она также отметила, что солидарная система существует как базовая и в развитых странах Европы, но она усиливается дополнительными инструментами.

"Солидарная система - это принцип обеспечения наименьших выплат пенсионерам. Остальное зависит от того, как построит государство все последующие программы для того, чтобы пенсионер мог себя обеспечить. Потому что пенсионные системы - это и часть страховой медицины. Потому что это в Израиле, в Германии работает. Поэтому у нас Пенсионный фонд должен стать таким мега-органом, который предложит на самом деле много шагов для решения этой проблемы", - считает Южанина.

Нардеп убеждена, накопительная система, которая позволяет накопить людям на пенсию определенную сумму средств, может сработать, если человек будет 40 лет перечислять в Пенсионный фонд не менее 10% от доходов, которые он получит. И гарантии от государства также могут быть.

"Казахстан, например, дает гарантию государства, что Пенсионные фонды должны увеличивать накопления на индекс инфляции. Минимально это гарантирует государство. Инструментов очень много, нам просто надо говорить о концептуальных вещах и двигаться для того, чтобы начать этот великий путь", - подчеркнула Южанина.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек. Это связано с ростом минимальной заплати с 1 сентября до 5000 гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за январь-август 2020 года составили 299,6 млрд гривен, расходы - 315,5 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд достиг 15,9 млрд гривен.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.