Ювілейний "Рамштайн" та перемовини з Естонією щодо гарантій безпеки: новини за 19 березня

Війна Росії проти України: останні новини

У МЗС Туреччини вважають, що війна в Україні закінчиться у 2025 році

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна Росії проти України завершитися у 2025 році, при цьому Анкара не бачить підстав для розв'язання проблеми у 2024 році.

"Перш за все, ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості", - заявив Фідан.

Партизани дізнались, скільки крилатих ракет Х-32 планує виготовити Росія протягом року

Агенти партизанського руху "Атеш" оприлюднили секретні документи щодо виробництва російських крилатих ракет X-32 на одному зі спеціалізованих підприємств ворога.

Згідно з документами, протягом 2024 року окупанти планують виготовити 224 ракети даного типу.

Австралія повертає на батьківщину літак спостереження, що надає підтримку Україні

Австралія збирається повернути на батьківщину літак спостереження, який допомагав захищати доставку військових і гуманітарних вантажів в Україну. При цьому Канберра заперечує, що це є частиною будь-якого ширшого скорочення підтримки Києва.

Пісторіус зробив заяву про Taurus перед "Рамштайн"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що під час дебатів про постачання крилатих ракет Taurus Україні можна залишити поза увагою основні потреби Києва в обороні.

Він зазначив, що достатня кількість артилерійських боєприпасів, більш далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона - ось справді нагальні питання.

З початку березня РФ випустила по Україні 130 ракет, 320 "Шахедів" і майже 900 авіабомб, - Зеленський

Як зазначив президент, наша країна потребує більшого захисту - цілком реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів.

"Петріоти" й інші системи мають робити те, заради чого створювались, а саме захищати життя, а не припадати пилом на зберіганні. І я дякую всім у світі, хто це розуміє та допомагає нам берегти життя. Російський терор повинен програти", - написав Володимир Зеленський.

У Росії офіційно змінили головкома ВМФ

Як передають прокремлівські медіа, військово-морський флот РФ офіційно у статусі в. о. очолив командувач Північного флоту РФ адмірал Олександр Моїсеєв.

Він змінив на цій посаді Миколу Євменова за період якого росіяни втратили значну частину Чорноморського флоту РФ.

Фінляндія виділила 30 млн євро на закупівлю боєприпасів у рамках ініціативи Чехії

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен повідомив, що зустрівся з командувачем чеськими силами оборони та обговорив ініціативу щодо боєприпасів.

"Фінляндія внесе в цю ініціативу 30 мільйонів євро", - заявив він.

Нова допомога Україні та меседжі Путіну. Підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"

На американській авіабазі в Німеччині 19 березня відбулася ювілейна, 20-та зустріч союзників України у форматі "Рамштайн". На ній обговорювалися термінові потреби Сил оборони у зброї, а також було анонсувано нові пакети допомоги.

РБК-Україна у матеріалі розповідає про підсумки двадцятого "Рамштайну".

Боєприпаси, ППО, F-16 і дрони. Умєров підбив підсумки ювілейного "Рамштайна"

Боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16, а також дрони стали пріоритетними темами під час ювілейного засідання Контактної групи з питань оборони України, розповів міністр оборони Рустем Умєров.

Данілов пригрозив РФ "санітарною зоною" після заяв Путіна: може проходити через Москву

"Звичайно, "санітарна зона" буде зроблена, але точно не Путіним , а українським військом. Причому не тільки українським військом, а я більш ніж впевнений, що в цьому братимуть участь і інші країни. І цей "санітарний кордон" проходитиме на території кордонів таких міст як Москва, може трохи далі", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Україна почала переговори з Естонією щодо гарантій безпеки

Україна на виконання спільної декларації G7 почала переговори з Естонією про укладення двосторонньої угоди з безпеки.

Українську делегацію, відповідно до указу президента Володимира Зеленського, очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

Дуда заявив, що Росія може атакувати НАТО вже у 2026 році

"Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що буде в змозі напасти на НАТО вже у 2026-27 роках", - заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Зеленський про вступ в ЄС: принципово, щоб переговори щодо членства України почалися в червні

Як розповів президент Володимир Зеленський, він провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Було обговорено оборонну підтримку України та відносини із Євросоюзом.

"Для нас в Україні та для всієї Європи принципово, щоб реальні переговори щодо членства України почалися в червні, без затримок. І це буде правильний політичний сигнал, що Європа достатньо міцна й точно не піддасться російському тиску", - сказав Зеленський.