Кремль створює інформаційні умови для довгострокової окупації України, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін намагається використати заявлені рекордні рівні явки виборців та підтримку його кандидатури в президенти для встановлення інформаційних умов з метою затяжної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У відомстві нагадали, що за даними російської ЦВК, Путін нібито набрав рекордні 88,12% до 95,23% у тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях і Криму.

"Російські окупаційні чиновники, ймовірно, підробили рекордно високу підтримку Путіна на окупованих територіях України та примусили українців брати участь у "виборах", які по суті були примусовими, враховуючи велику кількість російських сил в окупованій частині України", - йдеться у звіті ISW.

На прес-конференції за підсумками "голосування", продовжує Інститут вивчення війни, Путін заявив, що не очікував таких високих результатів виборів на окупованих територіях України. Він зазначив, що результати свідчать про "вдячність за російський захист", і додав, що Росія зробить усе для забезпечення "захисту" тимчасово окупованої України.

"Таким чином, Путін продовжує зусилля зі встановлення інформаційних умов для виправдання затяжного конфлікту та довгострокової окупації України під виглядом "захисту" цивільних осіб на окупованій Україні, що опинилося в небезпеці лише через російське вторгнення", - зазначається у звіті ISW.

Вибори у Росії

З 15 по 17 березня у Росії відбулися чергові "президентські вибори", на яких перемогу прогнозовано здобув Володимир Путін.

Чинний диктатор набрав понад 87% голосів, що є найвищим результатом за всю пострадянську історію Росії. Результат означає, що 71-річний Путін набуде нового шестирічного терміну, обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше за більш ніж 200 років.

Ввечері 17 березня Путін дав прес-конференцію, під час якої зробив цинічну заяву щодо смерті в колонії російського опозиціонера Олексія Навального.

Крім того, диктатор заявив, що планує зміцнювати армію і створить "санітарну зону" в Україні.

Більш детально про те, що чекає на Росію після "виборів" - у матеріалі РБК-Україна.

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