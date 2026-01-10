Ювілей Трампа змінив плани G7: саміт перенесли на нові дати

Саміт країн "Великої сімки" (G7), який цього року відбудеться у Франції, перенесли на один день, аби президент США Дональд Трамп міг відсвяткувати свій день народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання, спочатку Франція планувала провести саміт з 14 по 16 червня. Втім 14 червня у США відзначають День прапора, а також цього дня народився Дональд Трамп.
Цього року американський президент святкує ювілей - 80 років.
У жовтні Трамп заявив, що 14 червня у Білому домі відбудеться "великий бій UFC" - чемпіонат зі змішаних єдиноборств. Генеральний директор Ultimate Fighting Championship Дана Вайт підтвердила, що програму заходу вже остаточно узгоджено.
На цьому тлі Париж оголосив оновлений графік саміту G7 - тепер зустріч лідерів запланована на 15–17 червня. В офісі президента Франції відмовилися прямо підтвердити, що перенесення пов’язане саме з днем народження Трампа. Водночас там зазначили, що новий розклад є "результатом консультацій з партнерами по G7".
Зазначимо, це не перший випадок, коли міжнародні саміти підлаштовують під графік Дональда Трампа. Минулого року програму саміту НАТО в Гаазі (24–25 червня) частково адаптували саме під нього.
За даними західних ЗМІ, організатори скоротили основну частину саміту до однієї сесії тривалістю близько двох з половиною годин замість традиційних багатогодинних обговорень. Преса називала такий формат "коротким і приємним", зазначаючи, що це зробили, аби уникнути напруження та конфліктів за участі Трампа.
Це також позначилося на підсумковому комюніке саміту НАТО - документ був значно коротшим, а традиційні теми, зокрема засудження російської агресії та питання розширення Альянсу, подали у більш узагальненому вигляді.
Цікаво і те, що тоді ж у Трампа була мала відбутись розмова з президентом Володимиром Зеленським. Однак американський лідер достроково залишив саміт.
Тоді ж Трамп різко відповів на слова французького лідера Еммануеля Макрона щодо його поїздки з Канади до Вашингтона.