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"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

Новости » Спорт    04.07.2019 - 19:04
"Ювентус" объявил о возвращении Буффона
Фото: Джанлуиджи Буффон (twitter.com/juventusfcen)

Контракт подписан на один сезон

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус". Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Контракт подписан сроком на один сезон - до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне Буффон выступал за ПСЖ, куда перешел летом 2018 года на правах свободного агента.

До этого он на протяжении 17 лет выступал за "Ювентус".  В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

Напомним, бразильский нападающий ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону".

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