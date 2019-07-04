"Ювентус" объявил о возвращении Буффона

Фото: Джанлуиджи Буффон (twitter.com/juventusfcen)

Контракт подписан на один сезон

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон вернулся в "Ювентус". Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Контракт подписан сроком на один сезон - до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне Буффон выступал за ПСЖ, куда перешел летом 2018 года на правах свободного агента.

До этого он на протяжении 17 лет выступал за "Ювентус". В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

Напомним, бразильский нападающий ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону".