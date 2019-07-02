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"Ювентус" достиг договоренности о возвращении Буффона

Новости » Спорт    02.07.2019 - 11:03
"Ювентус" достиг договоренности о возвращении Буффона
Фото: Джанлуиджи Буффон (juventus.com)

Осталось только поставить подписи под соглашением

Бывший вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон возвращается в "Ювентус". Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. 

41-летний итальянец согласовал контракт с туринским клубом. Сторонам осталось лишь поставить подписи под договоренностью.

Ранее сообщалось, что чемпион мира-2006 согласился быть дублером Войцеха Щесны в "Юве" и получил в контракте пункт, согласно которому сыграет как минимум 10 матчей сезона, чтобы побить рекорд Паоло Мальдини по количеству игр за туринцев.

Буффон защищал цвета "Ювентуса" на протяжении 17 сезонов - с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. С "бьянконери" голкипер выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии. Проиграл в каждом из трех финалов Лиги чемпионов.

В ПСЖ он отыграл один год, проведя во всех турнирах 25 матчей и пропустив 25 голов.

Напомним, бразильский нападающий ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону".

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