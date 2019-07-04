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"Ювентус" оголосив про повернення Буффона

Новини » Спорт    04.07.2019 - 19:04
"Ювентус" оголосив про повернення Буффона
Фото: Джанлуїджі Буффон (twitter.com/juventusfcen)

Контракт підписаний на один сезон

Легендарний воротар Джанлуїджі Буффон повернувся в "Ювентус". Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

Контракт підписаний строком на один сезон - до 30 червня 2020 року.

У минулому сезоні Буффон виступав за ПСЖ, куди перейшов влітку 2018 року на правах вільного агента.

До цього він протягом 17 років виступав за "Ювентус". У складі туринського клубу голкіпер дев'ять разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази перемагав в національному Кубку, а також п'ять разів виграв Суперкубок країни.

Нагадаємо, бразильський нападник ПСЖ Неймар готовий на зниження зарплати заради повернення в "Барселону"

Буффон прибув в розташування "Ювентуса" "Ювентус" досяг домовленості про повернення Буффона
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