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"Ювентус" намерен купить четырех игроков "Реала"

Новости » Спорт    11.06.2019 - 12:37
"Ювентус" намерен купить четырех игроков "Реала"
Фото: Иско и Марсело (realmadrid.com)

Мадридцы могут продать футболистов, чтобы сбалансировать бюджет

Туринский "Ювентус" хочет приобрести сразу в четырех футболистах мадридского "Реала". Об этом сообщает Tuttosport.

В сфере интересов чемпиона Италии находятся полузащитники Иско, Хамес Родригес и Даниэль Себальос, а также защитник Марсело.

"Реал" в свою очередь готов расстаться с этими игроками, чтобы получить дополнительные средства на летние трансферы. Мадридскому клубу нужно заработать на трансферном рынке 300 млн евро, чтобы соответствовать правилам финансового fair play.

31-летний Марсело в минувшем сезоне провел 32 матча и забил три гола. 27-летний Иско отыграл за "Реал" 36 матчей во всех турнирах и отметился 6 мячами. На счету 22-летнего Себальоса три гола в 23 матчах.

27-летний Хамес выступал на правах аренды за "Баварию", в составе которой принял участие в 20 матчах Бундеслиги, забил семь мячей. Немецкий клуб имел право выкупить трансфер игрока, но отказался от этой опции.

Отметим, что за "Ювентус" выступает бывший нападающий "Реала" Криштиану Роналду.

Напомним, "Реал" продлил контракт с немецким полузащитником Тони Кроос.

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