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"Ювентус" має намір купити чотирьох гравців "Реала"

Новини » Спорт    11.06.2019 - 12:37
"Ювентус" має намір купити чотирьох гравців "Реала"
Фото: Іско і Марсело (realmadrid.com)

Мадридці можуть продати футболістів, щоб збалансувати бюджет

Туринський "Ювентус" хоче придбати відразу в чотирьох футболістів мадридського "Реала". Про це повідомляє Tuttosport.

У сфері інтересів чемпіона Італії знаходяться півзахисники Іско, Хамес Родрігес і Даніель Себальос, а також захисник Марсело.

"Реал" у свою чергу готовий розлучитися з цими гравцями, щоб отримати додаткові кошти на літні трансфери. Мадридському клубу потрібно заробити на трансферному ринку 300 млн євро, щоб відповідати правилам фінансового fair play.

31-річний Марсело минулого сезону провів 32 матчі і забив три голи. 27-річний Іско відіграв за "Реал" 36 матчів у всіх турнірах і відзначився 6 м'ячами. На рахунку 22-річного Себальоса три голи у 23 матчах.

27-річний Хамес виступав на правах оренди за "Баварію", в складі якої взяв участь у 20 матчах Бундесліги, забив сім м'ячів. Німецький клуб мав право викупити трансфер гравця, але відмовився від цієї опції.

Зазначимо, що за "Ювентус" виступає колишній нападник "Реала" Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, "Реал" продовжив контракт з німецьким півзахисником Тоні Кроосом.

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