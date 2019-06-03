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"Реал" планирует в течение недели объявить о трех трансферах

Новости » Спорт    03.06.2019 - 15:35
"Реал" планирует в течение недели объявить о трех трансферах
Фото: Эден Азар (twitter.com/chelseafc)

Мадридский клуб готовит трансферную бомбу

Мадридский "Реал" активно работает на трансферном рынке и близок к приобретению сразу трех футболистов. Об этом сообщает Marca.

Ряды "сливочных" должны в ближайшее время пополнить нападающий "Челси" Эден Азар, защитник "Лиона" Ферлан Менди и форвард "Айнтрахта" Лука Йович. Ожидается, что все три сделки будут осуществлены в ближайшие дни, и испанский клуб объявит об этом в течение недели.

Азар обойдется "Реалу" в 120 млн евро, Йович - в 60 млн евро. Сумма трансфера за Менди пока не сообщается.

Напомним, переход нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону" может не состояться.

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