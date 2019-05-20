Полузащитник "Реала" Кроос продлил контракт с клубом

Фото: Тони Кроос (realmadrid.com)

Финансовые подробности соглашения не сообщаются

Мадридский "Реал" продлил контракт с немецким полузащитником Тони Кроосом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет действовать до лета 2023 года. Предыдущий контракт между 29-летним немцем и испанским клубом заканчивался на год раньше, 20 июня 2022 года. Финансовые подробности соглашения не сообщаются.

Кроос перешел в "Реал" летом 2014 года из "Баварии" за 25 млн евро. В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА, а также четырежды становился победителем клубного чемпионата мира.

За сборную Германии сыграл 92 матча и забил 14 голов.

Напомним, ранее "Реал" оформил первый трансфер после возвращения главного тренера Зинедина Зидана.