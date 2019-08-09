"Ювентус" хочет продать Дибалу в ПСЖ

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала еще может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, туринский клуб намерен продать аргентинца в ПСЖ. Парижане готовы купить 25-летнего игрока, но только в случае перехода Неймара.

Ранее "Ювентус" вел переговоры с "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" о трансфере Дибалы, но накануне 8 августа, трансферное окно в Англии закрылось.

"Манкунианцы" хотели обменять аргентинского футболиста на бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Но в итоге отказались от приобретения из-за нежелания игрока покидать туринский клуб.

В прошлом сезоне Дибала провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.