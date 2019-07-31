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"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" согласовали обмен игроками

Новости » Спорт    31.07.2019 - 16:41
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" согласовали обмен игроками
Фото: Пауло Дибала (twitter.com/juventusfcen)

Дибала и Лукаку поменяются местами

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" в обмен на нападающего английского клуба Ромелу Лукаку. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Italia.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Пока не уточняется, будет ли это чистый обмен или сделка с доплатой от одной из сторон.

В прошлом сезоне 25-летний Дибала провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. На счету Лукаку 45 матчей, 15 голов и 4 голевые передачи.

Напомним, ранее итальянские футбольные клубы "Рома" и "Ювентус" провели обмен футболистами. В результате состав туринского клуба пополнил 20-летний защитник Лука Пеллегрини, а к "волкам" перешел 26-летний полузащитник Леонардо Спинаццола.

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