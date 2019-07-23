"Ювентус" заинтересован в приобретении Неймара

Фото: Неймар (psg.fr)

Клуб готов отдать за бразильца двух футболистов

"Ювентус" проявляет заинтересованность в переходе бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Туринский клуб также готов включить в сделку двух футболистов основного состава - французского хавбека Блеза Матюиди и аргентинского форварда Пауло Дибалу.

Отмечается, что французы не заинтересованы в обмене игроками и рассчитывает получить за Неймара именно денежную компенсацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что мадридский "Реал" предложил за Неймара 90 млн евро и валлийского нападающего команды Гарета Бэйла.

Неймар летом 2017 года покинул "Барселону" и перешел в ПСЖ за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. Ранее сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.