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"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения форварда "Ювентуса"

Новости » Спорт    05.08.2019 - 10:45
"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения форварда "Ювентуса"
Фото: Пауло Дибала (twitter.com/championsleague)

Обмен Дибалы на Ромелу Лукаку не состоится

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы. Об этом сообщает The Telegraph. 

Причина в нежелании игрока покидать туринский клуб и огромных требованиях к зарплате и непомерных гонораров.

Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в "Манчестер Юнайтед" в обмен на бельгийского нападающего "манкунианцев" Ромелу Лукаку

В прошлом сезоне 25-летний аргентинец провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года. 

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