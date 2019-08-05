"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения форварда "Ювентуса"

Фото: Пауло Дибала (twitter.com/championsleague)

Обмен Дибалы на Ромелу Лукаку не состоится

"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы. Об этом сообщает The Telegraph.

Причина в нежелании игрока покидать туринский клуб и огромных требованиях к зарплате и непомерных гонораров.

Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в "Манчестер Юнайтед" в обмен на бельгийского нападающего "манкунианцев" Ромелу Лукаку.

В прошлом сезоне 25-летний аргентинец провел 42 матча за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года.