"Ювентус" достиг договоренности о возвращении Буффона

Бывший вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон возвращается в "Ювентус". Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

41-летний итальянец согласовал контракт с туринским клубом. Сторонам осталось лишь поставить подписи под договоренностью.

Ранее сообщалось, что чемпион мира-2006 согласился быть дублером Войцеха Щесны в "Юве" и получил в контракте пункт, согласно которому сыграет как минимум 10 матчей сезона, чтобы побить рекорд Паоло Мальдини по количеству игр за туринцев.

Буффон защищал цвета "Ювентуса" на протяжении 17 сезонов - с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. С "бьянконери" голкипер выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии. Проиграл в каждом из трех финалов Лиги чемпионов.

В ПСЖ он отыграл один год, проведя во всех турнирах 25 матчей и пропустив 25 голов.

Напомним, бразильский нападающий ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону".