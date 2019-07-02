"Ювентус" досяг домовленості про повернення Буффона

Колишній воротар французького "Парі Сен-Жермен" Джанлуїджі Буффон повертається в "Ювентус". Про це повідомляється на сайті італійського журналіста Джанлуки Ді Марція.

41-річний італієць погодив контракт з туринським клубом. Сторонам залишилося лише поставити підписи під домовленістю.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу-2006 погодився бути дублером Войцеха Щесни в "Юве" та отримав в контракті пункт, згідно з яким зіграє як мінімум 10 матчів сезону, щоб побити рекорд Паоло Мальдіні за кількістю ігор за туринців.

Буффон захищав кольори "Ювентуса" протягом 17 сезонів - з 2001 по 2018 рік. Всього на його рахунку 656 ігор і 518 пропущених м'ячів у всіх турнірах. З "бьянконері" голкіпер виграв 20 трофеїв, включаючи 11 титулів чемпіона Італії. Програв в кожному з трьох фіналів Ліги чемпіонів.

У ПСЖ він відіграв один рік, провівши у всіх турнірах 25 матчів і пропустивши 25 голів.

Нагадаємо, бразильський нападник ПСЖ Неймар готовий на зниження зарплати заради повернення в "Барселону".