Буффон решил вернуться в "Ювентус"

Фото: Джанлуиджи Буффон (juventus.com)

Он согласился быть дублером Щенсны

Спустя год после своего перехода в ПСЖ вратарь Джанлуиджи Буффон намерен вернуться в "Ювентус". Об этом на своем сайте сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

41-летний голкипер, судя по всему, заменит Маттиа Перину, который в это межсезонье может перебраться в "Рому" или "Севилью". В туринском клубе Буффон согласился на роль дублера Войчеха Щенсны.

Агент игрока Сильвано Мартина подтвердил информацию о переговорах с клубом.

Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии. Сообщается, что после следующего сезона он может войти в тренерский штаб "бьянконери".

Буффон перешел в ПСЖ летом 2018 года. До этого он на протяжении 17 лет выступал за "Ювентус" и помог туринцам завоевать 20 трофеев.

Напомним, бразильский нападающий ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону".