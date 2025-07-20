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Ювелірна робота з неба: українські FPV-дрони знищили позиції РФ і склад пального (відео)

Ілюстративне фото: українські FPV-дрони знищили позиції РФ і склад пального (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники знищили склад пального, позиції ворога та пункт запуску дронів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна, відео було опубліковано на сторінці ОТУ "Харків".

"Кожен виліт - це ювелірна робота операторів, спрямована на ослаблення бойового потенціалу противника", - підписано відео.

За допомогою FPV-дронів було філігранно знищено:

  • склад паливно-мастильних матеріалів ворога;
  • три антени зв’язку;
  • три бойові позиції російських окупантів;
  • пункт запуску ворожих безпілотників.

Раніше ми писали про те, що прикордонники оприлюднили відео результативних ударів по російських позиціях в Донецькій області. Унаслідок атаки було знищено склад боєприпасів, техніку та живу силу ворога.

Перед тим бійці ЗСУ рознесли вщент ще один російський ЗРК "Бук-М1" під час переміщення.

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