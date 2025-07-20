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Ювелирная работа с неба: украинские FPV-дроны уничтожили позиции РФ и склад горючего (видео)

Иллюстративное фото: украинские FPV-дроны уничтожили позиции РФ и склад горючего (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники уничтожили склад горючего, позиции врага и пункт запуска дронов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает РБК-Украина, видео было опубликовано на странице ОТГ "Харьков".

"Каждый вылет - это ювелирная работа операторов, направленная на ослабление боевого потенциала противника", - подписано видео.

С помощью FPV-дронов было филигранно уничтожено:

  • склад горюче-смазочных материалов врага;
  • три антенны связи;
  • три боевые позиции российских оккупантов;
  • пункт запуска вражеских беспилотников.

 

Ранее мы писали о том, что пограничники обнародовали видео результативных ударов по российским позициям в Донецкой области. В результате атаки были уничтожены склад боеприпасов, техника и живая сила врага.

Перед тем бойцы ВСУ разнесли вдребезги еще один российский ЗРК "Бук-М1" во время перемещения.

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