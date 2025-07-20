Ювелирная работа с неба: украинские FPV-дроны уничтожили позиции РФ и склад горючего (видео)

Ранее мы писали о том, что пограничники обнародовали видео результативных ударов по российским позициям в Донецкой области. В результате атаки были уничтожены склад боеприпасов, техника и живая сила врага.

Перед тем бойцы ВСУ разнесли вдребезги еще один российский ЗРК "Бук-М1" во время перемещения.

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