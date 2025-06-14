Юсов про звільнення складної категорії полонених: це дуже добрі новини
Під час сьогоднішнього обміну полоненими більшість звільнених належать до складної категорії. Це офіцери, яких зазвичай найважче визволити.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"В ході цього етапу більшість повернутих - це офіцери", - зазначив представник ГУР.
Він нагадав, що цифри не розголошуються, доки не пройдуть всі етапи великого обміну.
"Але те, що сьогодні повернулися більшість офіцерів - це дуже добрі новини. Оскільки ми знаємо, що це категорія, яку повертати складно", - додав він.
Обміни полоненими
Нагадаємо, що на другій зустрічі у Стамбулі Україна та Росія досягли домовленості про великий обмін полоненими.
Зокрема сторони погодили повернення:
- поранених,
- тяжкохворих військових,
- усіх полонених віком від 18 до 25 років.
Перші етапи обміну вже пройшли 9, 10 і 12 червня. Окремо також відбувся обмін тілами загиблих за схемою "6000 на 6000" - він тривав 11, 13 та 14 червня. Зазначимо, що в Україну вже повернули понад 3600 тіл загиблих.
Сьогодні, 14 червня, пройшов новий етап обміну полоненими. Серед звільнених багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року, зокрема є й оборонці Маріуполя.
Також відомо, що серед звільнених сьогодні є і ті, які вважалися зниклими безвісти.
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