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Юсов об освобождении сложной категории пленных: это очень хорошие новости

Украина, Суббота 14 июня 2025 18:30
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Юсов об освобождении сложной категории пленных: это очень хорошие новости Фото: сегодня состоялся новый обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Во время сегодняшнего обмена пленными большинство освобожденных относятся к сложной категории. Это офицеры, которых обычно труднее всего освободить.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В ходе этого этапа большинство возвращенных - это офицеры", - отметил представитель ГУР.

Он напомнил, что цифры не разглашаются, пока не пройдут все этапы большого обмена.

"Но то, что сегодня вернулись большинство офицеров - это очень хорошие новости. Поскольку мы знаем, что это категория, которую возвращать сложно", - добавил он.

Обмены пленными

Напомним, что на второй встрече в Стамбуле Украина и Россия достигли договоренности о большом обмене пленными.

В частности стороны согласовали возвращение:

  • раненых,
  • тяжелобольных военных,
  • всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Первые этапы обмена уже прошли 9, 10 и 12 июня. Отдельно также состоялся обмен телами погибших по схеме "6000 на 6000" - он длился 11, 13 и 14 июня. Отметим, что в Украину уже вернули более 3600 тел погибших.

Сегодня, 14 июня, прошел новый этап обмена пленными. Среди освобожденных много тех, кто был в плену еще с 2022 года, в том числе и защитники Мариуполя.

Также известно, что среди освобожденных сегодня есть и те, которые считались пропавшими без вести.

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Обмен пленными Война России против Украины
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