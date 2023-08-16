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Юсов про підготовку Росією "підриву ЗАЕС": часу не вистачить коментувати кожну ІПСО

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі кінця літа й наближення українських свят Росія вдається до збільшення інформаційно-психологічних операцій. Коментувати кожну з них не вистачить часу.

Про це розповів представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням телемарафон.

"Ми можемо спочатку говорити в принципі про інформаційну гігієну. Якщо кожного разу коментувати все, що пишеться на російських анонімних Telegram-каналах, то жодного часу не вистачить. Це цього не вартує", - заявив Юсов. 

Як відзначив представник ГУР, кількість ІПСО наразі продовжує зростати, оскільки ворогу потрібно якось реагувати на події на фронті, які переважно відбуваються не на його користь. 

"На жаль, Запорізька станція залишається під контролем окупантів. Але говорити про зміну ситуації та обстановки там не доводиться. Українські Сили безпеки й оборони працюють, моніторять ситуацію і роблять все можливе, аби унеможливлювати якісь провокації. Але говорити про те, що щось змінилося зараз не доводиться", - зауважив Юсов. 

Що цьому передувало

Наприкінці червня голова ГУР Кирило Буданов заявив про те, що ворог додатково замінував ЗАЕС. Зокрема терористи розташували вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив це та відзначив, що, згідно з даними ГУР й СБУ, росіяни можуть вдатись до теракту на станції з викидом радіації. 

За словами голови Держатомрегулювання Олега Корікова, експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи у районі захопленої станції 26 та 27 липня. Зокрема вони також виявили міни безпосередньо на території ЗАЕС. 

Сьогодні ж низка ЗМІ й Telegram-каналів розповсюдило інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито віддав наказ підірвати станцію "наприкінці серпня-початку вересня".

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