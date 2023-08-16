Юсов о подготовке Россией "подрыва ЗАЭС": времени не хватит комментировать каждую ИПСО

"Мы можем сначала говорить принципе об информационной гигиене. Если каждый раз комментировать все, что пишется на российских анонимных Telegram-каналах, то никакого времени не хватит. Это этого не стоит", - заявил Юсов.

Как отметил представитель ГУР, количество ИПСО сейчас продолжает расти, поскольку врагу нужно как-то реагировать на события на фронте, которые в основном происходят не в его пользу.

"К сожалению, Запорожская станция остается под контролем оккупантов. Но говорить об изменении ситуации и обстановки там не приходится. Украинские Силы безопасности и обороны работают, мониторят ситуацию и делают все возможное, чтобы исключать какие-то провокации. Но говорить о том, что что-то изменилось сейчас не приходится", - отметил Юсов.

Что этому предшествовало

В конце июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что враг дополнительно заминировал ЗАЭС. В частности, террористы расположили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Позже президент Владимир Зеленский подтвердил это и отметил, что, согласно данным ГУР и СБУ, россияне могут прибегнуть к теракту на станции с выбросом радиации.

По словам главы Госатомрегулирования Олега Корикова, эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. В частности, они также обнаружили мины непосредственно на территории ЗАЭС.

Сегодня же ряд СМИ и Telegram-каналов распространили информацию о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы отдал приказ взорвать станцию "в конце августа-начале сентября".