Юсов про атаку на авіабазу РФ у Сирії: мають нести відповідальність в різних куточках світу

Внаслідок атаки на авіабазу Російської Федерації у Сирії є наслідки. Ворог повинен нести відповідальність в різних куточках світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Так, поважні ЗМІ повідомляють, джерела повідомляють. Але факт залишається фактом - хтось атакував ту російську базу. Є відповідні наслідки, ураження", - заявив Юсов.
Представник ГУР додав, що Росія повинна нести відповідальність за свої незаконні дії в різних куточках світу, а воєнні злочинці повинні бути покарані.
Згідно з даними джерел РБК-Україна у спецслужбах, наприкінці липня українська розвідка здійснила спецоперацію, у рамках якої було уражено аеродром ворога "Кувейрес" у Сирії. Операція була проведена після зустрічі диктатора Володимира Путіна з сирійським колегою Башаром Асадом.
Під час атаки був знищений російський комплекс радіоелектронної боротьби. Також дронами уражено об'єкти на самому летовищі.
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