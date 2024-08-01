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Юсов об атаке на авиабазу РФ в Сирии: должны нести ответственность в разных уголках мира

Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате атаки на авиабазу Российской Федерации в Сирии есть последствия. Враг должен нести ответственность в разных уголках мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Да, уважаемые СМИ сообщают, источники сообщают. Но факт остается фактом - кто-то атаковал ту российскую базу. Есть соответствующие последствия, поражения", - заявил Юсов. 

Представитель ГУР добавил, что Россия должна нести ответственность за свои незаконные действия в разных уголках мира, а военные преступники должны быть наказаны. 

Атака на авиабазу России в Сирии

Согласно данным источников РБК-Украина в спецслужбах, в конце июля украинская разведка осуществила спецоперацию, в рамках которой был поражен аэродром врага "Кувейрес" в Сирии. Операция была проведена после встречи диктатора Владимира Путина с сирийским коллегой Башаром Асадом. 

Во время атаки был уничтожен российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Также дронами поражены объекты на самом аэродроме. 

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