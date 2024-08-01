ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Юсов про атаку на авіабазу РФ у Сирії: мають нести відповідальність в різних куточках світу

Четвер 01 серпня 2024 17:22
UA EN RU
Юсов про атаку на авіабазу РФ у Сирії: мають нести відповідальність в різних куточках світу Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок атаки на авіабазу Російської Федерації у Сирії є наслідки. Ворог повинен нести відповідальність в різних куточках світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати. Так, поважні ЗМІ повідомляють, джерела повідомляють. Але факт залишається фактом - хтось атакував ту російську базу. Є відповідні наслідки, ураження", - заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що Росія повинна нести відповідальність за свої незаконні дії в різних куточках світу, а воєнні злочинці повинні бути покарані.

Атака на авіабазу Росії у Сирії

Згідно з даними джерел РБК-Україна у спецслужбах, наприкінці липня українська розвідка здійснила спецоперацію, у рамках якої було уражено аеродром ворога "Кувейрес" у Сирії. Операція була проведена після зустрічі диктатора Володимира Путіна з сирійським колегою Башаром Асадом.

Під час атаки був знищений російський комплекс радіоелектронної боротьби. Також дронами уражено об'єкти на самому летовищі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Сирії ГУР Війна в Україні
NEWS
Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу
Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку