Ющенко прокомментировал дело по Межигорью

Фото: Виктор Ющенко (из открытых источников)

Ющенко отвергает обвинения ГПУ о завладении госимуществом

Третий президент Украины Виктор Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры в деле о завладении государственным имуществом. Об этом он написал в четверг, 6 июня, в Facebook.

В сообщении в соцсети Ющенко подтвердил, что 4 июня по вызову был у следователя Генпрокуратуры, где ему сообщили о подозрении.

"Да, действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем по завладению им урочища Межигорье. Всевозможные обвинения отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это бесспорно докажу", - написал он.

По его мнению, в деле есть политический подтекст.

Отметим, сегодня генпрокурор Юрий Луценко объявил, что в ближайшие дни проведет пресс-конференцию, посвященную делу Ющенко. В частности, он пообещал рассказать подробности расследования ситуации с Межигорьем.

Начальник второго следственного управления специальных расследований ГПУ Андрей Радионов сказал РБК-Украина, что в подозрении говорится о том, Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом урочища Межгорье стоимостью 540 млн грн.