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Ющенко прокоментував справу по Межигір'ю

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 14:48
Ющенко прокоментував справу по Межигір'ю
Фото: Віктор Ющенко (з відкритих джерел)

Ющенко відкидає звинувачення ГПУ про заволодіння держмайном

Третій президент України Віктор Ющенко відкидає звинувачення Генеральної прокуратури у справі про заволодіння державним майном. Про це він написав у четвер, 6 червня, в Facebook.

У повідомленні у соцмережі Ющенко підтвердив, що 4 червня за викликом був у слідчого Генпрокуратури, де йому повідомили про підозру.

"Так, дійсно, 4 червня цього року я прибув за викликом до слідчого Генеральної прокуратури, де мені було повідомлено про підозру. Коротко суть зазначеного підозри зводиться до того, що нібито я з 2002 року вступив у змову з Януковичем за заволодінню ним урочища Межигір'я. Всілякі звинувачення відкидаю, тому що не бачу ні підстав, ні доказів. В суді я це безперечно доведу", - написав він.

На його думку, в справі є політичний підтекст.

Нагадаємо, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко оголосив, що в найближчі дні проведе прес-конференцію, присвячену справі Ющенка. Зокрема, він пообіцяв розповісти подробиці розслідування ситуації з Межигір'ям.

Начальник другого слідчого управління спеціальних розслідувань ГПУ Андрій Радіонов сказав РБК-Україна, що в підозрі йдеться про те, Ющенка, діючи за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державним майном урочища Межигір'я вартістю 540 млн грн.

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