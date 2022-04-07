Ющенко о позиции Грузии по войне в Украине: голос оппозиции дорогого стоит

По словам Ющенко, в 2008 году грузинская нация была в том же состоянии, что украинская сейчас.

"У нас тогда одна цель была: сказать, что все 45 млн украинцев сейчас - это грузины, что наша цель - защитить Грузию. Там были наши добровольцы, военная помощь, которую Грузия просила", - отметил он.

Примечательно, что Ющенко в 2008 году вместе с лидерами других европейских стран прилетел в Грузию и оказал стране безусловную поддержку. По словам Ющенко, для него очень важны нынешние протесты грузинской оппозиции и их проукраинские лозунги.

"Для меня этот голос очень дорого стоит. Власть меняется, я не знаю, кто там завтра будет главой правительства и чей интерес будет представлять - но я убежден, что никогда не будет такого, чтобы грузинская нация опускала глаза перед своим оккупантом", - подчеркнул он и добавил, что геополитически Украина и Грузия всегда будут находиться на одной стороне в своем противостоянии России.