Ющенко про позицію Грузії щодо війни в Україні: голос опозиції дорогого коштує

За словами Ющенка, в 2008 році грузинська нація була в тому ж стані, що українська зараз.

"У нас тоді одна мета була: сказати, що всі 45 млн українців зараз - це грузини, що наша мета - захистити Грузію. Там були наші добровольці, військова допомога, яку Грузія просила", - зазначив він.

Примітно, що Ющенко в 2008 році разом з лідерами інших європейських країн прилетів до Грузії і надав країні безумовну підтримку. За словами Ющенка, для нього дуже важливі нинішні протести грузинської опозиції та їх проукраїнські гасла.

"Для мене цей голос дуже дорого коштує. Влада змінюється, Я не знаю, хто там завтра буде главою уряду і чий інтерес буде представляти - але я переконаний, що ніколи не буде такого, щоб грузинська нація опускала очі перед своїм окупантом", - підкреслив він і додав, що геополітично Україна і Грузія завжди будуть перебувати на одній стороні у своєму протистоянні Росії.