Юристы "Слуги народа" изучают возможность проведения досрочных выборов по всей Украине

Верховная Рада может распустить тот или иной городской совет, если он в течении месяця не рассматривал вопросы выделения земельных участков или предоставления разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тень выборов: как у Зеленского планируют перезапустить власть в Киеве и на местах".

Как уточнил заместитель профильного комитета из "Слуги народа" Александр Качура, это следует из закона о местном самоуправлении.

"Если в городах-миллионниках или других городах будут установлены нарушения закона о местном самоуправлении со стороны местных советов с решениями судов, которые признают их действия незаконными, то у нас есть все основания вносить в Верховную раду представления о перевыборах в этих городах. Сейчас группа юристов "Слуги народы", занимающаяся вопросом децентрализации, уже анализирует ситуацию по всем регионам Украины", - отметил Качура.

Напомним, досрочные выборы могут состояться в других городах-миллионниках, таких как Днепр, Харьков, Одесса. Сообщается, что такой сценарий в партии Зеленского не исключают.

Кроме этого, отмечается, что, если в Киеве выборы пройдут в декабре, как это предлагается в новом законопроекте о столице, то проводить еще одни городские выборы весной в "Слуге народа" не собираются. Раньше весны могут состояться выборы и в других городах-миллионниках, таких как Днепр, Харьков, Одесса.

РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что местные выборы возможны после завершения формирования объединенных территориальных общин. По словам главы ОП, досрочные местные выборы не возможны без принятия соответствующего закона.