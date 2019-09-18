Юристи "Слуги народу" вивчають можливість проведення дострокових виборів по всій Україні

Верховна Рада може розпустити ту чи іншу міську раду, якщо вона протягом місяця не розглядала питання виділення земельних ділянок або надання дозвільних документів у сфері господарської діяльності. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тінь виборів: як у Зеленського планують перезавантажити владу в Києві і на місцях".

Як уточнив заступник профільного комітету "Слуги народу" Олександр Качура, це випливає із закону про місцеве самоврядування.

"Якщо в містах-мільйонниках або інших містах будуть встановлені порушення закону про місцеве самоврядування з боку місцевих рад з рішеннями судів, які визнають їх дії незаконними, то у нас є всі підстави вносити до Верховної ради подання про перевибори в цих містах. Зараз група юристів "Слуги народи", що займається питанням децентралізації, вже аналізує ситуацію у всіх регіонах України", - зазначив Качура.

Нагадаємо, дострокові вибори можуть відбутися в інших містах-мільйонниках, таких як Дніпро, Харків, Одеса. Повідомляється, що такий сценарій в партії Зеленського не відкидають.

Крім цього, зазначається, що, якщо в Києві вибори пройдуть у грудні, як це пропонується у новому законопроекті про столицю, то проводити ще одні міські вибори навесні в "Слузі народу" не збираються. Раніше весни можуть відбутися вибори і в інших містах-мільйонниках, таких як Дніпро, Харків, Одеса.

РБК-Україна писало, що глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що місцеві вибори можливі після завершення формування об'єднаних територіальних громад. За словами голови ОП, дострокові місцеві вибори не можливі без прийняття відповідного закону.