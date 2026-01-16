Не юристи і не айтішники: які професії стали найпопулярніші в Україні у 2025-му

Український ринок праці у 2025 році продовжувала формуватися навколо балансу між попитом роботодавців і очікуваннями шукачів роботи. Державна служба зайнятості оприлюднила перелік найпопулярніших вакансій та професій, які українці шукали найчастіше.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook.
Упродовж 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості майже 450 тисяч вакансій.
Найбільший попит був на:
Також роботодавці активно шукали: продавців-консультантів, кухарів, прибиральників, операторів і машиністів котельні, бухгалтерів, вчителів, медичних сестер, швачок та охоронників.
Водночас серед вакансій не з’являлися взагалі пропозиції для таких професій, як: професійний спортсмен, обмінювач грошей, стюард, астроном, генетик, артист балету та низка інших - хоча запити на них від шукачів фіксувалися.
Кількість осіб зі статусом безробітного у 2025 році перевищила 358 тисяч.
Найпопулярніші професії серед шукачів:
Також часто шукали роботу: прибиральника, кухаря, продавця непродовольчих товарів, водія.
Водночас жоден з клієнтів служби зайнятості не шукав вакансії: гідрографа, ілюзіоніста, чергового аеропорту, годинникаря, коректора поліграфічного виробництва, дегустатора кави та низки інших спеціальностей - попри те, що роботодавці на них запити мали.
Читайте також про те, що попит на кваліфікованих робітників в Україні перевищує пропозицію. Особливо гостро дефіцит відчувається серед сантехніків, електриків та аварійно-відновлювальних спеціалістів. Зараз таких вакансій втричі більше, ніж пошукачів роботи. Втім, Служба зайнятості заявляє, що на 2026 рік кадровий голод у цій сфері буде вже меншим.
Раніше ми писали про те, що сфера оборони, будівництво та автосервіс залишаються лідерами за рівнем доходів, тоді як найбільший приріст зарплат спостерігається у сервісних професіях та роботі за кордоном.