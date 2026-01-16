Не юристы и не айтишники: какие профессии стали самые популярные в Украине в 2025-м

Какие вакансии чаще всего предлагали

В течение 2025 года работодатели подали в Государственную службу занятости почти 450 тысяч вакансий.

Наибольший спрос был на:

подсобных работников - 19,2 тыс. вакансий (на 10 вакансий - 9 кандидатов);

продавцов продовольственных товаров - почти 19 тыс. вакансий (на 10 вакансий - 11 кандидатов);

водителей автотранспортных средств - около 18 тыс. вакансий (на 10 вакансий - менее 4 кандидатов).

Также работодатели активно искали: продавцов-консультантов, поваров, уборщиков, операторов и машинистов котельной, бухгалтеров, учителей, медицинских сестер, швей и охранников.

В то же время среди вакансий не появлялись вообще предложения для таких профессий, как: профессиональный спортсмен, обменник денег, стюард, астроном, генетик, артист балета и ряд других - хотя запросы на них от соискателей фиксировались.

Какую работу искали украинцы

Количество лиц со статусом безработного в 2025 году превысило 358 тысяч.

Самые популярные профессии среди соискателей:

продавец продовольственных товаров - почти 21 тыс. обращений (на 10 соискателей - 9 вакансий);

подсобный работник - около 18 тыс. обращений (на 10 соискателей - почти 11 вакансий);

продавец-консультант - более 12 тыс. обращений (на 10 соискателей - 11 вакансий).

Также часто искали работу: уборщика, повара, продавца непродовольственных товаров, водителя.

Вместе с тем ни один из клиентов службы занятости не искал вакансии: гидрографа, иллюзиониста, дежурного аэропорта, часовщика, корректора полиграфического производства, дегустатора кофе и ряда других специальностей - несмотря на то, что работодатели на них запросы были.