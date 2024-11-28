Юридичні наслідки: які проблеми можуть виникати, якщо в дитини і мами різні прізвища

Які проблеми можуть виникати, якщо у мами й дитини різні прізвища

"Це питання виникає доволі часто, особливо в сучасних реаліях. З одного боку, різні прізвища можуть здаватися зручним рішенням, з іншого – це тягне за собою певні юридичні наслідки", – говорить Вільчинська.

Потенційні проблеми:

можуть виникнути труднощі з оформленням спадщини, особливо якщо батько не визнаний

при виїзді за кордон можуть бути додаткові перевірки, більш тривалий і складний процес оформлення різних довідок, дозволів тощо, особливо без додаткових документів, що підтверджують материнство

складніше оформляти різні соціальні допомоги та пільги

складніше довести спорідненість у разі потенційних судових спорів

при оформленні документів (школа, лікарня) постійно доведеться пояснювати родинний зв'язок

додаткові бюрократичні перепони при оформленні опіки

"Рішення про оформлення дитини з іншим прізвищем, ніж у матері, є індивідуальним і залежить від конкретної ситуації. Важливо зважити всі "за" і "проти" та ухвалити рішення, яке буде найкращим для дитини", – каже експерт.

Вільчинська радить перед ухваленням остаточного рішення проконсультуватись з юристом та продумати можливі сценарії розвитку подій у майбутньому, які юридичні наслідки це може за собою потягнути.

Як змінити прізвище дитині

Для того, щоб змінити прізвище малолітній дитині, потрібно звернутись у відділ державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління (ДРАЦС) із пакетом документів. У разі перебування за кордоном наші громадяни можуть звернутися до дипломатичних установ України.

Необхідні документи:

заява про зміну прізвища

свідоцтво про народження дитини і паспорт батьків

інші документи, необхідні для розгляду заяви та розв'язання питання

Дане питання повинні розглянути у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу ДРАЦС. За наявності поважних причин цей строк можуть продовжити ще на три місяці.

Чи можна змінити прізвище без згоди одного із батьків

Стаття 148 Сімейного кодексу України визначає, що зміна прізвища дитини можлива лише за згодою обох батьків. Якщо батьки не можуть дійти згоди, то спір між ними вирішується судом.

Суд ухвалює рішення на підставі всієї наявної інформації та вирішує, чи є підстави для зміни прізвища дитини. Головним критерієм є добробут та інтереси дитини.

Додамо також, що дитині можуть присвоїти подвійне прізвище – мами й тата, шляхом їх зливання.