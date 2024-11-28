Юридичні наслідки: які проблеми можуть виникати, якщо в дитини і мами різні прізвища

В Україні досить поширена практика, коли новонароджену дитину оформляють на прізвище батька, при цьому мама залишається на своєму.
РБК-Україна розпитало юриста практики сімейного права Віталіну Вільчинську про те, які труднощі можуть виникнути, якщо у мами й дитини будуть різні прізвища.
"Це питання виникає доволі часто, особливо в сучасних реаліях. З одного боку, різні прізвища можуть здаватися зручним рішенням, з іншого – це тягне за собою певні юридичні наслідки", – говорить Вільчинська.
Потенційні проблеми:
"Рішення про оформлення дитини з іншим прізвищем, ніж у матері, є індивідуальним і залежить від конкретної ситуації. Важливо зважити всі "за" і "проти" та ухвалити рішення, яке буде найкращим для дитини", – каже експерт.
Вільчинська радить перед ухваленням остаточного рішення проконсультуватись з юристом та продумати можливі сценарії розвитку подій у майбутньому, які юридичні наслідки це може за собою потягнути.
Для того, щоб змінити прізвище малолітній дитині, потрібно звернутись у відділ державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління (ДРАЦС) із пакетом документів. У разі перебування за кордоном наші громадяни можуть звернутися до дипломатичних установ України.
Необхідні документи:
Дане питання повинні розглянути у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу ДРАЦС. За наявності поважних причин цей строк можуть продовжити ще на три місяці.
Стаття 148 Сімейного кодексу України визначає, що зміна прізвища дитини можлива лише за згодою обох батьків. Якщо батьки не можуть дійти згоди, то спір між ними вирішується судом.
Суд ухвалює рішення на підставі всієї наявної інформації та вирішує, чи є підстави для зміни прізвища дитини. Головним критерієм є добробут та інтереси дитини.
Додамо також, що дитині можуть присвоїти подвійне прізвище – мами й тата, шляхом їх зливання.
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Під час підготовки публікації використали: ексклюзивний коментар юриста та пояснення Мінюсту.
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