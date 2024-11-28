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У Львові жінка через суд повернула дитину, залишену у "Вікні життя"

Четвер 28 листопада 2024 12:31
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У Львові жінка через суд повернула дитину, залишену у "Вікні життя" Фото: Мама з дитиною (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі вперше жінка через суд повернула немовля, залишене у "Вікні життя". Дитина чекала на матір впродовж 7 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівський обласний клінічний перинатальний центр.

Історія розпочалася 1 травня, коли у перинатальному центрі спрацювала сигналізація, яка сповіщала про залишення дитини. Медики оглянули немовля та розпочали оформлення необхідних юридичних документів. Через деякий час до закладу звернулася жінка, яка заявила, що є матір'ю дитини, і попросила повернути її. Однак зробити це можливо було лише після відповідного рішення суду.

Як повідомила директорка центру Марія Малачинська, немовля перебувало у закладі протягом семи місяців, поки вирішувалися всі юридичні питання.

"Це унікальний випадок, який нагадує нам про те, що кожна дитина заслуговує на шанс жити в родині," – зазначила вона.

У судовому рішенні вказано, що жінка народила дитину 2 квітня 2024 року в Харкові. Згодом вона переїхала до Львова, але через фінансові труднощі та післяпологову депресію вирішила залишити сина у "Вікні життя". Проте невдовзі усвідомила свою помилку і почала боротися за повернення дитини.

Оформлення документів та судові засідання тривали сім місяців. Зрештою суд задовольнив позов жінки та визнав її батьківство, що дозволило возз'єднатися родині.

У Львові жінка через суд повернула дитину, залишену у &quot;Вікні життя&quot;Жінка через суд повернула дитину, яку залишила у "Вікні життя" (фото - Львівський обласний клінічний перинатальний центр)

Раніше РБК-Україна розповідало, що Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №10298, який уточнює критерії для усиновлювачів та опікунів. Документом пропонується розширити перелік осіб, які не можуть виконувати усиновити дитину.

Також ми розповідали, що Українці мають право на допомогу при усиновленні дитини. Її можуть отримати громадяни, які постійно проживають в Україні. Якщо усиновлює подружжя, виплата надається одному з них за вибором. Допомога призначається на кожну усиновлену дитину на основі судового рішення. Подати заяву потрібно протягом року з моменту набуття чинності рішення про усиновлення.

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