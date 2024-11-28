У Львові жінка через суд повернула дитину, залишену у "Вікні життя"

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі вперше жінка через суд повернула немовля, залишене у "Вікні життя". Дитина чекала на матір впродовж 7 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівський обласний клінічний перинатальний центр .

Історія розпочалася 1 травня, коли у перинатальному центрі спрацювала сигналізація, яка сповіщала про залишення дитини. Медики оглянули немовля та розпочали оформлення необхідних юридичних документів. Через деякий час до закладу звернулася жінка, яка заявила, що є матір'ю дитини, і попросила повернути її. Однак зробити це можливо було лише після відповідного рішення суду.

Як повідомила директорка центру Марія Малачинська, немовля перебувало у закладі протягом семи місяців, поки вирішувалися всі юридичні питання.

"Це унікальний випадок, який нагадує нам про те, що кожна дитина заслуговує на шанс жити в родині," – зазначила вона.

У судовому рішенні вказано, що жінка народила дитину 2 квітня 2024 року в Харкові. Згодом вона переїхала до Львова, але через фінансові труднощі та післяпологову депресію вирішила залишити сина у "Вікні життя". Проте невдовзі усвідомила свою помилку і почала боротися за повернення дитини.

Оформлення документів та судові засідання тривали сім місяців. Зрештою суд задовольнив позов жінки та визнав її батьківство, що дозволило возз'єднатися родині.

Жінка через суд повернула дитину, яку залишила у "Вікні життя" (фото - Львівський обласний клінічний перинатальний центр)