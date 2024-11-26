Отримати документи через "єМалятко" в Україні стане простіше: що змінилось

Кабінет міністрів України спростив процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження дитини за програмою "єМалятко".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за результатами засідання уряду.

Крім того, для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість " пакунку малюка " на суму 974 млн грн.

Він додав, що у 2024 році близько 36 тисяч родин уже отримали бейбі-бокси.

"Спрощуємо процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника ", - наголосив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, механізм виплат програми "єМалятко" вдосконалюють у межах "зимової підтримки".

"єМалятко" в Україні

Нагадаємо, програма "єМалятко" - це комплекс послуг для молодих батьків, які можна отримати через портал "Дія" при народженні дитини.

Експериментальний етап проекту тривав з 2020 року, тоді як у 2023 році уряд підтримав постійний порядок надання послуг у межах "єМалятко".

Вже незабаром після запуску, програма "єМалятко" стала одним із найзручніших інструментів для молодих батьків.

Станом на листопад 2024 року через "єМалятко" - за однією заявою, поданою онлайн - можна зареєструвати народження дитини та отримати до 10-ти державних послуг від різних органів влади.

При цьому послуга "єМалятко" не є обов'язковою для замовлення. Вона надається виключно за бажанням батьків дитини (чи одного з них).

Тобто зареєструвати народження дитини й отримати відповідне свідоцтво можна й у "традиційний" спосіб - у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

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