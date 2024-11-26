Отримати документи через "єМалятко" в Україні стане простіше: що змінилось
Кабінет міністрів України спростив процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження дитини за програмою "єМалятко".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за результатами засідання уряду.
Що саме змінили урядовці
За словами Шмигаля, механізм виплат програми "єМалятко" вдосконалюють у межах "зимової підтримки".
"Спрощуємо процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника", - наголосив прем'єр-міністр.
Він додав, що у 2024 році близько 36 тисяч родин уже отримали бейбі-бокси.
Крім того, для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість "пакунку малюка" на суму 974 млн грн.
Публікація Шмигаля за результатами засідання уряду (скриншот: t.me/Denys_Smyhal)
"єМалятко" в Україні
Нагадаємо, програма "єМалятко" - це комплекс послуг для молодих батьків, які можна отримати через портал "Дія" при народженні дитини.
Експериментальний етап проекту тривав з 2020 року, тоді як у 2023 році уряд підтримав постійний порядок надання послуг у межах "єМалятко".
Вже незабаром після запуску, програма "єМалятко" стала одним із найзручніших інструментів для молодих батьків.
Станом на листопад 2024 року через "єМалятко" - за однією заявою, поданою онлайн - можна зареєструвати народження дитини та отримати до 10-ти державних послуг від різних органів влади.
При цьому послуга "єМалятко" не є обов'язковою для замовлення. Вона надається виключно за бажанням батьків дитини (чи одного з них).
Тобто зареєструвати народження дитини й отримати відповідне свідоцтво можна й у "традиційний" спосіб - у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).
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