Юридические последствия: какие проблемы могут возникать, если у ребенка и мамы разные фамилии

В Украине достаточно распространена практика, когда новорожденного ребенка оформляют по фамилии отца, при этом мама остается на своей.
РБК-Украина расспросило юриста практики семейного права Виталину Вильчинскую о том, какие трудности могут возникнуть, если у мамы и ребенка будут разные фамилии.
"Этот вопрос возникает довольно часто, особенно в современных реалиях. С одной стороны, разные фамилии могут казаться удобным решением, с другой – это влечет определенные юридические последствия", – говорит Вильчинская.
Потенциальные проблемы:
"Решение об оформлении ребенка на другую фамилию, чем у матери, индивидуально и зависит от конкретной ситуации. Важно взвесить все "за" и "против" и принять решение, которое будет наилучшим для ребенка", – говорит эксперт.
Вильчинская советует перед принятием окончательного решения проконсультироваться с юристом и продумать возможные сценарии развития событий в будущем, какие юридические последствия это может повлечь за собой.
Для того чтобы изменить фамилию малолетнему ребенку, нужно обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) с пакетом документов. В случае пребывания за границей наши граждане могут обратиться в дипломатические учреждения Украины.
Необходимые документы:
Данный вопрос должен быть рассмотрен в срок, не превышающий трех месяцев, со дня подачи соответствующего заявления в отдел ДРАЦС. При наличии уважительных причин этот срок могут продлить еще на три месяца.
Статья 148 Семейного кодекса определяет, что смена фамилии ребенка возможна только с согласия обоих родителей. Если родители не могут прийти к согласию, то спор между ними решается судом.
Суд принимает решение на основании всей имеющейся информации и решает, есть ли основания для смены фамилии ребенка. Главным критерием есть благосостояние и интересы ребенка.
Добавим также, что ребенку можно присвоить двойную фамилию – мамы и папы, путем их сливания.
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При подготовке публикации был использован: эксклюзивный комментарий юриста и объяснение Минюста.
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