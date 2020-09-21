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Юрченко прибыл в ВАКС

Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

Депутат Верховной рады Александр Юрченко явился в Высший антикоррупционный суд. Он прибыл с двумя адвокатами в 14:50.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Фото: Юрченко пришел на заседание ВАКС

На прошлое заседание он не явился, так как проверялся на коронавирус.

На вопросы журналистов Юрченко отвечать отказался.

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Напомним, в прошлый четверг прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины допросили народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве. Суд будут просить взять нардепа под стражу с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, Юрченко ранее сообщили о подозрении в получении и подстрекательстве к даче взятки; нардеп якобы требовал взятку за внесение правок к законопроекту о переработке отходов.

Депутат просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов.

В связи со скандалом Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

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