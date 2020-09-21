Юрченко прибув до ВАКС

Депутат Верховної ради Олександр Юрченко з'явився у Вищий антикорупційний суд. Він прибув з двома адвокатами о 14:50.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Фото: Юрченко прийшов на засідання ВАКС

На минуле засідання він не з'явився, оскільки перевірявся на коронавірус.

На питання журналістів Юрченко відповідати відмовився.

Нагадаємо, минулого четверга прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України допитали народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві. Суд проситимуть взяти нардепа під варту з альтернативою застави в 6,5 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, Юрченко раніше повідомили про підозру в отриманні і підбурюванні до дачі хабара; нардеп нібито вимагав хабар за внесення правок до законопроекту про переробку відходів.

Депутат просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту і в подальшому 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів.

У зв'язку зі скандалом Юрченка виключили з фракції "Слуга народу".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде в тюрму.