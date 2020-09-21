Нардепа Юрченко взяли под арест с правом залога

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста. Однако суд предоставил возможность освобождения под залог в размере 3,1 млн гривен.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В случае внесения залога на Юрченко положат следующие обязанности: являться по первому вызову; Не отлучаться с места жительства без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с другим подозреваемым - его неофициальным помощником Иваном Фищенко и другими лицами относительно обстоятельств дела; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, 17 сентября прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины допросили нардепа Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве. Прокуроры по делу просили взять народного депутата под стражу с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

Напомним, на прошлой неделе Александру Юрченко сообщили о подозрении в получении и подстрекательстве к даче взятки.

НАБУ опубликовало материалы дела нардепа; он завуалировано намекнул на необходимость передать ему взятку - "предоставить плюшки".

По данным детективов, Юрченко просил 13 тысяч долларов за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа парламентариев.

После этого Юрченко был исключен из фракции "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.