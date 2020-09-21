Нардепа Юрченко взяли під арешт з правом застави

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Юрченко у вигляді арешту. Однак суд надав можливість звільнення під заставу в розмірі 3,1 млн гривень.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У разі внесення застави, Юрченко зобов'яжуть бути за першим викликом, не виходити з місця проживання без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання.

Також він повинен утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним - його неофіційним помічником Іваном Фіщенко та іншими особами щодо обставин справи.

Крім того, Юрченко повинен буде здати на зберігання закордонного паспорта і носити електронний браслет.

Нагадаємо, 17 вересня прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і детективи Національного антикорупційного бюро України допитали нардепа Олександра Юрченко, якого підозрюють у хабарництві. Прокурори у справі просили взяти народного депутата під варту з альтернативою застави в 6,5 млн гривень.

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Юрченко повідомили про підозру в отриманні та підбурюванні до дачі хабара.

НАБУ опублікувало матеріали справи нардепа; він завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар - "надати плюшки".

За даними детективів, Юрченко просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту і надалі 200 тисяч доларів для підкупу парламентарів.

Після цього Юрченко був виключений з фракції "Слуга народу".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.